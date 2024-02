Con la 'tessera sospesa' di Kairos, il Cinalci è per tutti

CROTONE - L'iniziativa solidale della cooperativa Kairos promuove il cinema per tutti. Sono, infatti, disponibili due tessere sospese prenotabili gratuitamente da tutti i cittadini di Crotone per l’edizione Cinalci – Circolo del Cinema 2024 per la rassegna che si tiene ogni giovedì, a Teatro Apollo, agli orari 17:00 - 19:00 - 21:00. L'iniziativa di Kairos gode del supporto del presidio culturale 'Compagnia dello Ionio' con Claudio Borrelli. Per prenotare la propria tessera sospesa è possibile scrivere un messaggio o una mail al +39 377 0879741 /kairosonluscoop@gmail.com. Le tessere potranno essere ritirate a partire dal mercoledì precedente il giorno di proiezione o il giorno stesso, e andranno riconsegnate entro il venerdì successivo.