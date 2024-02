Crotone, al Comune si discute di randagismo insieme al commissario dell'Asp Antonio Brambilla

"L’incontro è stato finalizzato ad esporre al commissario Brambilla le problematiche che afferiscono il fenomeno del randagismo - si legge in una nota del Comune -. L’assessore De Renzo ha avuto modo di evidenziare che l’amministrazione è da tempo impegnata a combattere il fenomeno promuovendo allo stesso tempo la tutela e il benessere degli animali. Tra l’altro l’amministrazione dispone di un canile comunale, sito in località Martorana, la cui gestione è affidata all’Enpa e si serve anche di un canile privato a Torre Melissa presso il quale sono ricoverati i cani che non possono essere custoditi presso la struttura comunale". Durante la riunione è emerso un obiettivo condiviso: realizzare un vademecum finalizzato a meglio spiegare alla cittadinanza l’attivazione del servizio in presenza di animali vaganti ed allo stesso tempo di avviare una campagna di sensibilizzazione sia in relazione alla segnalazione di animali vaganti ed allo stesso tempo di adozione di cani ricoverati desiderosi di avere una famiglia" .