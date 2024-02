Società Beethoven, il trio Malguina, Spinelli e Allevato si esibisce al liceo Stillo

CROTONE - La Società Beethoven ha proposto una serata artistica, il 25 febbraio, con il Trio Tatiana Malguina al pianoforte, Beatrice Spinelli - oboe, Michele Allevato – fagotto, nell’ambito della Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia”. Un trio affiatatissimo che ha saputo, attraverso la scelta oculata di un repertorio particolarmente bello, cogliere e trasmettere le fondamentali caratteristiche sonore di ogni singolo strumento. Il programma comprendeva infatti: Th. Lalliet -“Terzetto op.22”, G. Piernè - “Solo de Concert op.35 per Fagotto e Pianoforte” ,F. Poulenc – “Trio”, G. Piernè – “Pezzo per oboe e pianoforte” ,G. Corticelli - Terzetto n.2 in Si bem. Magg.”. Una esecuzione quella presentata dal trio, ricca di un virtuosismo arricchito da un incidere ritmico avvincente. Gli applausi sono stati tanti, con richiesta di bis a ripetizione ai quali gli artisti non si sono stancati di offrire.