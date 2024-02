Serie C, esordio amaro per Baldini: a Foggia un finale da incubo e la notte è sempre più fonda

di FABIO FIORE

Il disastro è servito. Trasformando l’illusione di un blitz rigenerante in un crollo improvviso e fatale, che manda di traverso il debutto in panchina di Silvio Baldini, lasciando apparecchiati tutti i difetti di un Crotone che hanno portato la settimana scorsa all’esonero di Lamberto Zauli. E’ cambiato poco o nulla, con l’aggravante di un ko che prolunga l’astinenza e ora mette a repentaglio anche la partecipazione agli spareggi promozione. Altro che sogni di gloria, perchè la tendenza pericolosa avviata dal Crotone rischia di vanificare anche il raggiungimento dell’obiettivo minimo. Male, molto male. E per l’allenatore arrivato in città lunedì scorso, c’è parecchio da lavorare per invertire un trend davvero preoccupante.

L’impronta di Silvio Baldini contempla subito un indirizzo chiaro e nitido: il ritorno al 4-2-3-1 che aveva rappresentato l’identità della prima parte di stagione prima di virare sul 3-5-2. Lo aveva sottinteso alla vigilia, anche se l’allenatore nel corso della settimana si era anche focalizzato su altri sistemi di gioco, utili per offrire maggiori conoscenze e duttilità ai propri giocatori. Ma alla fine la scelta è caduta sul sistema di gioco più conosciuto e collaudato.

Un assetto peraltro caro al neoallenatore, che ha dunque immediatamente dato una prima svolta col passato. Complice anche l’assenza di Tumminello, l’unico terminale offensivo resta Gomez, con Comi che parte dalla panchina. Alle spalle del bomber rossoblù agiscono D’Angelo in metto assistito da Tribuzzi e D’Ursi. In cabina di regia Vitale e Zanellato, col compito di fare da filtro e conferire equilibrio davanti al quartetto difensivo composto dai centrali Battistini e Gigliotti (Loiacono in panchina), accompagnati ai lati da Rispoli e Giron.

Il nuovo corso del Crotone presenta, oltre ad una veste tattica rivisitata, anche una volontà di aggressione e ferocia indotta dalla guida tecnica. Di fronte un Foggia affatto disposto ad accettare le intenzioni dei calabresi, e questo duplice intendimento vara un match intenso e ricco di capovolgimenti, anche se le azioni scarseggiano. Quella più clamorosa capita sulla testa di Zanellato che sugli sviluppi di un calcio d’angolo impatta con la fronte troppo alta con la palla che finisce in curva. Il Crotone dimostra sul campo e con i fatti di avere dimestichezza con il nuovo assetto, anche se le posizioni e alcuni interpreti sono evidentemente diversi. La squadra di Baldini mostra anche una buona aggressione che talvolta procura dei break che favoriscono ghiotte ripartenze, finite però senza l’auspicato lieto fine. Nel complesso, però un buon tempo per atteggiamento e idee, che non hanno trovato però continuità e pulizia nella fase delle scelta decisiva.

La ripresa si apre con una doppia novità: ci sono Bove al posto dell’infortunato Gigliotti, mentre Baldini inserisce nella mischia Comi al posto di D’Ursi, con l’ex attaccante della Pro Vercelli che si sistema nelle stesse zone del numero 7.

L’equilibrio che ristagna in un match che stenta a decollare viene spezzato dal blitz ofensivo del Crotone ai confini del ventesimo minuto trova l’acuto che indirizza la partita: la firma è di Zanellato, bravo a risolvere un’azione confusa raccogliendo l’invito di testa di Bove e depositando da posizione laterale un conclusione ’sporca’ ma efficace. Un gol che rievoca proprio quello realizzato dallo stesso Zanellato allo ‘Zaccheria’ nel gennaio 2019, ultimo dei rossobù on questo impianto prima di lunedì. Il Foggia incassa il colpo ma rialza presto la testa provando ad aumentare l’intensità e il forcing, che con il passare dei minuti prende quota costringendo il Crotone ad abbassare le coordinate del campo. I palloni transitano con maggiore pericolosità dalle parti di Dini, bravo a proteggere la sia zona di competenza. Ma la pressione diventa asfissiante e proprio ai titoli di coda arriva la doccia gelata confezionata dal colpo di testa di Silvestro che irrompe nell’area rossoblù e di testa fulmina Dini. Ma non è tutto, perchè l’incubo è ancora tutto da completare visto che lo stesso Silvestro due minuti dopo completa la sua serata magica infilando ancora Dini con una conclusione in fotocopia penetrando in un’area rossoblù imbambolata.

Manifesto di una squadra debole caratterialmente, vittima delle proprie fragilità e capace di mandare all’aria in 120 secondi un successo ormai quasi in cassaforte.

FOGGIA 2

CROTONE 1

MARCATORI: 18’st Zanellato (C), 43’st e 46’st Silvestri (F)

FOGGIA: Perina; Salines, Carillo (28’st Tenkorang), Ercolani; Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando (18’st Schenetti), Santaniello (18’st Gagliano), Millico (46’st Papazov). A disp.: Nobile, De Simone, Castaldi, Riccardi, Antonacci, Martini, Marino, Tonin, Manneh, Brancato. All. Cudini

CROTONE: Dini; Rispoli, Battistini, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Vitale (34’st Kostadinov), Tribuzzi, D’Angelo (17’st Felippe), D’Ursi (1’st Comi), Gomez. A disp.: D’Alterio, Valentini, Loiacono, Leo, Crialese, Bruzzaniti, Cantisani. All. Baldini

ARBITRO: Scatena di Avezzano

AMMONITI: Silvestro (F), Gigliotti (C), Zanellato (C), Odjer (F), Tenkorang (F), Felippe (C), Giron (C)