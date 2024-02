Arpacal, la lenta crescita della differenziata in Calabria; Crotone ultima, Catanzaro e Vibo al top

Cresce la raccolta differenziata in Calabria, sia pur di pochi punti percentuali. Aumenti sensibili si registrano anche a Crotone ed in provincia. Lo rivela il Report Rifiuti edizione 2023 di Arpacal. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente parla di "un trend regionale positivo, di continua crescita, seppure a ritmi non elevati" e scorge "rilevanti margini di miglioramento che devono vedere -raccomanda - un costante e maggior impegno ambientale allo scopo di mantenere un trend che risulta indubbiamente positivo".