Crotone, il personale docente del Rosmini istruito alle manovre salvavita

CROTONE - All'Ic. Rosmini di Crotone il corpo docente è stato istruito alle manovre salvavita. Grazie al corso tenuto dai direttori di centro e corso Anna Maria Sulla e Giovanni Capocasale, insieme all’istruttore nazionale Daniele Ermanno, la scuola si è posta all’avanguardia nell’assicurare la prontezza e la competenza del proprio personale in situazioni di emergenza.

"Il corso, articolato in una parte teorica e una pratica - si legge in una nota - ha fornito ai partecipanti una formazione completa e approfondita sulle procedure da seguire in caso di emergenza medica. La componente teorica ha permesso di acquisire le conoscenze fondamentali riguardanti le manovre di primo soccorso, comprese le procedure di rianimazione cardiopolmonare (Rc) e l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (Dae), mentre la parte pratica ha consentito di mettere in pratica tali conoscenze in simulazioni realistiche. Questo corso - si legge ancora - non solo ha avuto un impatto immediato sull’abilità del personale scolastico di rispondere alle emergenze mediche, ma ha anche contribuito a creare una cultura della sicurezza all’interno della scuola. Gli insegnanti e il personale sono ora meglio preparati e consapevoli delle procedure da seguire in caso di emergenza, il che aumenta la fiducia e la tranquillità di tutti gli attori coinvolti nel contesto scolastico".