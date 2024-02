Porti, firmata la concessione alla Baker Hughes – Nuovo Pignone per l'impianto a Corigliano

"Produrre in porto moduli industriali plug and play, ricevendo componenti dal mare e spedendo gli enormi manufatti finiti via mare, rientra nella strategia dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio per il rilancio dei porti ionici" spiega il segretario generale Alessandro Guerri, ricordando che "la 'produzione vincolante al bordo banchina' ha già consentito di rilasciare un'analoga concessione, seppur minore in scala, anche nel porto di Crotone", e che "l’Autorità portuale, nell’ambito di questa strategia - ha numerosi fascicoli aperti con ulteriori potenziali investitori".

La Baker Hughes progetta e fornisce sistemi all’avanguardia nel comparto dei componenti ad alta tecnologia e delle soluzioni per la liquefazione del gas. Presente in oltre 120 Paesi, con otto siti in Italia specializzati nella produzione di turbomacchine per il mercato dell’industria e dell’energia, in Calabria è attiva dal 1962 a Vibo Valentia. Come in tutti gli altri stabilimenti del Gruppo in Italia, anche in quello di Corigliano Calabro si prospettano alti standard qualitativi di rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.