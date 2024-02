Foggia-Crotone, la delusione di Baldini: "Dobbiamo capire perchè subiamo queste rimonte"

La aspettative erano altre. Ma a conti fatti l'esordio ha consegnato delusione e rimpianti, quelli accumulati in tre minuti di follia che hanno azzerato un successo che aveva preso corpo, alimentando ulteriormente lo stato di crisi di una squadra che neppure con il cambio operato in panchina è riuscito a sovvertire un trend sempre più pericoloso. Silvio Baldini desiderava evidentemente altro, ma in pochi giorni era anche arduo attendersi stravolgimenti mentali e tattici. Il tecnico accoglie con logico disappunto il verdetto dello Zaccheria, consapevole della tanta strada da percorrere. Una sconfitta che brucia, e che non cambia l'analisi dell'allenatore, il quale per onestà intellettuale ammette che anche un eventuale vittoria non sarebbe stata meritata, seppure avrebbe fatto comodo al morale, alla classifica e all'autostima.

''Se l'avessimo vinta non l'avremmo meritata - ammette l'allenatore -, e quindi ci poteva stare che un episodio ci portasse sul binario sbagliato. Dispiace perchè questi ragazzi si sono allenati bene, siamo venuti a giocare qui come se fossimo in casa, siamo stati squadra fino all'85' dominando il campo ma senza costruire mai qualcosa di importante. Sono cose che succedono, bisogna accettare la sconfitta e guardare avanti". Un ko arrivato con una rimonta, l'ennesima, peraltro figlia di un blackout come tanti ne sono capitati in stagione. E su questi Baldini avrà molto da lavorare: Non è la prima volta che veniamo recuperati. Mi dispiace perchè in questi cinque giorni i ragazzi si sono allenati bene. Spero non perdano l’autostima. Le sconfitte fanno parte del percorso, ma bisogna capire perchè accadono queste cose. E sicuramente dobbiamo crescere".