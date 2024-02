SonnoKroton2024, esperti di tutta Italia a confronto su nuove tecnologie e problemi respiratori

Il prossimo 8 e 9 marzo presso il Gran Hotel Balestrieri di Torre Melissa (Crotone) si terrà la decima edizione di “SonnoKroton”, evento nato per fare rete e divulgazione tra gli esperti delle problematiche e le patologie afferenti il sonno. Quest’anno “SonnoKroton” ha come titolo “La tecnologia digitale al servizio del paziente respiratorio”, tema che unisce le nuove frontiere delle tecnologie e della telemedicina alle patologie della respirazione e del sonno. Tra i relatori che si confronteranno, tutti di estremo prestigio e competenza riconosciuta in ambito scientifico, ci saranno il Prof. Luigi Ferini Strambi, Direttore del centro di medicina del sonno dell’Università San Raffaele di Milano e past president della società mondiale di medicina del sonno; il Prof. Gianluigi Greco, Presidente della società italiana di intelligenza artificiale, nominato dal Governo Italiano come coordinatore della task force sull’intelligenza artificiale e che rappresenterà l’Italia al G7 al tavolo per l’intelligenza artificiale; il Prof. Antonio Vittorino Gaddi, Presidente della società italiana di telemedicina e sanità digitale. L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dall’UNICAL, dall’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Crotone, dalla SIT (Società Italiana di Telemedicina) e da FADOI, è stato ideato ed è diretto scientificamente dal Dott. Antonino Attinà, responsabile della Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale di Crotone e componente del gruppo di consensus nazionale della telepneumologia. Professionista che si occupa di medicina del sonno, in particolare dei disturbi respiratori del sonno, fin dagli anni 90 e vanta diverse pubblicazioni scientifiche, tra cui il libro “Medicina del sonno nell’età geriatrica”.