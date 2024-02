VIDEO - Park&Ride allagato, Ciclofficina Tr220: il Comune non ha eseguito lavori promessi

CROTONE - La struttura del Parck & Ride, sulla quale punta anche il progetto Visit Crotone, è ancora in una situazione di degrado. Lo denunciano in una lettera il presidente di Ciclofficina Tr22O, Giuseppe Aiello ed il segretario dell’associazione Francesco Turrà all'indomani dell'allagamento causato dalle piogge dei giorni scorsi. Allagamento che ha danneggiato gravemente la struttura e non solo.

"Ancora una volta, nostro malgrado, ci ritroviamo a dover denunciare le condizioni di degrado infrastrutturale in cui versa il Park and Ride di Crotone ad oltre un anno dalla stipula della convenzione con il comune che si sarebbe dovuto impegnare all’adeguamento infrastrutturale dell’area" scrivono i dirigenti di Ciclofficina Tr22O.

I due si dicono "rammaricati maggiormente – a parte l’aver perso attrezzature e materiali acquistati nell’ambito di un progetto di sviluppo locale sul qual torneremo tra poco – per l’essere nuovamente arrivati a questa condizione dopo aver avuto numerosi incontri con l’amministrazione (in tavoli tecnici a cui erano presenti parti politiche e parti amministrative per rendere concreta l’azione) in cui si è cercato di chiarire il più possibile, la nuova dimensione dell’investimento previsto sull’area".

Aiello e Turrà spiegano che nel corso dell’ultimo anno Ciclofficina è stata beneficiaria di un finanziamento di 40.000,00, erogato dalla Fondazione Peppino Vismara, per un progetto di impresa sociale che punta al miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi turistici del park and ride. "Tale finanziamento prevede tra l’altro, un investimento considerevole per l’acquisto di una flotta di mezzi elettrici all’avanguardia da mettere a disposizione dei turisti (soprattutto in chiave turistica crocieristica). Per parte sua, l’amministrazione con delibere di giunta comunale N° 443/2022 e 251/2023, ha stanziato 55.000,00 euro per i lavori di ripristino dell’area, come ricordato anche da comunicazione del Vice sindaco Sandro Cretella nella comunicazione ufficiale inviata in data 13/9/2023 indirizzata alla scrivente associazione nonché agli assessori e dirigenti interessati".

Da settembre dell'anno scorso, però, "ancora nessun lavoro è stato effettuato, se non il ripristino di alcune buche che comunque rappresentavano un pericolo per la pubblica sicurezza. Oltre al danno però si aggiunge la beffa perché, dopo innumerevoli sollecitazioni, la ditta incaricata dal comune, veniva a fare un sopralluogo presso la struttura rilevando che “il tetto della struttura era fatto bene e che le infiltrazioni erano dovute alle piume dei piccioni che otturavano le vie di scolo e provvedendo a rimuoverle il problema sarebbe stato risolto”; col senno ci viene da pensare che forse quelle famose piume facevano da argine e rimovendole sono state rimossi gli ostacoli per l’acqua che è potuta arrivare a piena portata dentro la struttura".

"A quasi un anno dalla stipula della convenzione, con un progetto di impresa sociale avviato, con la stagione croceristica già iniziata e quella primaverile/estiva alle porte, ci ritroviamo nell’impossibilità di operare in sicurezza nonché a rischiare di perdere (come avvenuto questo week end appena passato) attrezzature e investimenti per incapacità dell’amministrazione di adempiere ai propri doveri. Noi sicuramente continueremo con le nostre attività perché abbiamo scelto di essere quelli che presidiano luoghi che altrimenti sarebbero abbandonati, ma francamente riteniamo inaccettabile che non si riesca a comprendere che quella portata avanti al park and ride è un’attività d’impresa (anche strategica ci verrebbe da dire) a tutti gli effetti, con investimenti consistenti – considerando l’area d’intervento – e l’impegno di figure professionali qualificate. Concludiamo con una domanda all’amministrazione di questa città: voi vi sentireste di tenere in questo spazio 20.000 euro di biciclette elettriche appena acquistate? Noi onestamente no".