Isola, i cresimandi della parrocchia in udienza da Papa Francesco

ROMA - I cresimandi di Isola Capo Rizzuto hanno incontrato Papa Francesco. Sono in 147 i ragazzi che stanno preparando al sacramento della Cresima insieme ai loro genitori che accompagnati dalle loro catechiste sotto la guida di Don Francesco Gentile e Don Mirko Pollinzi hanno avuto la possibilità di vivere in prima persona l'incontro con Papa Francesco nell' udienza del mercoledì in Aula Paolo Sesto. "Un'emozione sempre unica per questi ragazzi che hanno ascoltato dal vivo le parole del Santo Padre - si legge in una nota di Don Mirko - insieme ad altri giovani provenienti da tutto il mondo. Una tappa importante per il loro cammino di crescita personale e spirituale in un giorno che dimenticheranno difficilmente e che conserveranno nel loro cuore".