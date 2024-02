Mangiaplastica, revocati finanziamenti a Crotone, Casabona e Pallagorio

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha revocato il finanziamento concesso ai comuni di Crotone, Pallagorio e Casabona per l'annualità 2021 relativo al progetto Mangiaplastica. Si tratta di finanziamenti che erano stati erogati attraverso il cosiddetto decreto Mangiaplastica del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) che servivano per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali. In particolare per il 2021 il comune di Crotone aveva ottenuto un finanziamento di 26.500 euro, quello di Pallagorio di 14.900 euro e quello di Casabona di 15 mila euro. I tre comuni crotonese, che fanno parte di un lungo elenco di enti che non hanno utilizzato i soldi, oltre alla revoca del finanziamento dovranno restituire l'anticipo ricevuto. Il decreto di finanziamento è stato revocato in quanto i comuni beneficiari non hanno proceduto all'aggiudicazione dell'eco-compattatore entro centottanta giorni dalla data dell'erogazione della prima rata. Complessivamente, per tutta Italia, il Masa ha revocato finanziamenti per 2.399.955,38 di euro a 106 comuni.