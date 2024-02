VIDEO - Abramo Cc, piove nella struttura crotonese, evacuato il reparto Tim Business

CROTONE - Non c'è più pace per i dipendenti dell'azienda Abramo Cc di Crotone. Stamattina, 29 febbraio, la pioggia che dalle prime ore del giorno insiste sulla città, si è abbattuta anche sulla struttura crotonese. A causa di una importante infiltrazione d'acqua infatti nel reparto Tim Business sta entrando acqua dal tetto.

I responsabili dell'azienda stanno contattando i dipendenti non in turno, per invitarli a rimanere a casa, e proseguire le loro ore di lavoro in smartworking spostando invece nel reparto Front End tutti i lavoratori di Business. 'Nelle altre due sale l'acqua piovana ancora non è arrivata mentre in una, quella di Tim Business, 'piove dentro'' riferiscono alcuni responsabili. "Aspettiamo che arrivi il responsabile alla sicurezza - spiega un dipendente - ma ancora non si è visto! L'infiltrazione c'era già da qualche settimana e nessuno è intervenuto. Alla prima pioggia è piovuto dentro!".