Scandale, studenti a scuola di legalità con i carabinieri

SCANDALE - Una lezione insolita per gli alunni di prima, seconda e terza media dell’Istituto Comprensivo di Scandale.- A tenerla non sono stati i loro soliti professori, ma il Comandante della Stazione di Scandale, maresciallo Francesco Saverio Salerno, e il Comandante della Compagnia di Crotone, capitano Rossella Pozzebon, che, accolti dagli insegnanti, hanno trascorso parte della mattinata con gli alunni. L’incontro, che rientra nell’ampio progetto “Cultura della Legalità” svolto dall’Arma in tutte le Scuole della Provincia, è stata l’occasione per trattare temi connessi alla legalità, con particolare attenzione a quelli che possono coinvolgere da vicino i più giovani, per primi il bullismo, il cyberbullismo e la gestione dei social, con le grandi possibilità e gli altrettanto importanti pericoli della condivisione di ogni aspetto della propria vita online. Con esempi e dialogo, e rispondendo alle domande e alle curiosità dei ragazzi, i carabinieri hanno cercato di sciogliere i dubbi, facendo riferimento in particolare ai concetti di responsabilità e di partecipazione nella diffusione della legalità.

C’è stato spazio anche per rispondere a curiosità e domande sul ruolo dell’Arma dei Carabinieri e sul servizio svolto quotidianamente sul territorio dagli interlocutori.