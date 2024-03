Crotone Imprese incontra monsignor Panzetta, presentate le attività per il territorio

CROTONE - La neonata Crotone Imprese ha incontrato Monsignor Angelo Raffaele Panzetta presso la Curia Arcivescovile di Crotone Santa Severina con la partecipazione del coordinatore di Crotone Imprese Alfio Pugliese e del vice coordinatore Domenico Arilli. Il dialogo con Panzetta ha permesso a Pugliese e Arilli di presentare l'attività del coordinamento e il ruolo dei corpi intermedi che ne fanno parte: FenImprese, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, CIA, ANCE, UPA Artigiani, CEPI, associazioni Operatori Portuali e UIL illustrando gli sforzi profusi nel coordinare le attività degli enti e delle organizzazioni coinvolte, sottolineando l'importanza della collaborazione tra i vari attori per promuovere il benessere della comunità economica imprenditoriale del crotonese.

"Il focus dell'incontro - si legge in una nota - è stato posto sullo sviluppo del territorio di Crotone. Si è discusso infatti della necessità di unire le forze e di lavorare sinergicamente per ottenere risultati più incisivi nelle indicazioni e nei progetti di crescita. Il Vescovo di Crotone ha espresso il suo apprezzamento per le attività svolte da Crotone Imprese e si è reso disponibile a sostenere i futuri programmi di crescita che coinvolgeranno non solo le attività imprenditoriali ma anche l'aspetto civile della comunità. Durante l'incontro, sono emerse idee e proposte costruttive per favorire lo sviluppo armonioso del territorio, promuovendo valori etici e sociali".