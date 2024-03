'I sogni attraversano il mare', la mostra di Giuseppe Pipita fa tappa al Museo di Capo Colonna dal 2 marzo

CROTONE - ‘I sogni attraversano il mare’, la mostra fotografica del direttore del Crotonese Giuseppe Pipita farà tappa al Museo Archeologico di Capo Colonna da sabato 2 marzo fino al 30 aprile.

E’ rimasta esposta al Museo di Pitagora dal 26 febbraio, e l’inaugurazione è avvenuta proprio nel giorno dell’arrivo a Crotone dei superstiti e dei parenti delle vittime del naufragio di Cutro. Per commemorare la morte dei 94 uomini, donne e bambini, ricordare quei terribili giorni e chiedere giustizia per i tanti morti in mare - che affrontano viaggi lunghissimi nella speranza di salvarsi dalle guerre e trovare un luogo in cui vivere in pace – Pipita ha deciso di mettere in ordine 94 delle foto scattate in quei giorni terribili. Il nostro Direttore infatti è stato il primo giornalista ha mettere piede sulla spiaggia di Cutro a pochissime ore dalla strage. Queste foto raccontano e ripercorrono le ore del naufragio, il recupero dei corpi in mare, l’accoglienza dei superstiti, l’arrivo delle istituzioni in città, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le richieste dei familiari delle vittime di una degna sepoltura e del ricongiungimento familiare sino alle commemorazioni a sei mesi dal naufragio sulla spiaggia di Cutro. A Capo Colonna nel corso delle prossime settimane, grazie anche alla disponibilità del consorzio Jobel, saranno organizzati degli incontri per approfondire le tematiche del fenomeno migratorio. La mostra vi aspetta da domani, sabato 2 marzo, seguendo l’orario di apertura del museo archeologico dalle ore 9 alle 19 tutti i giorni, tranne il lunedì.