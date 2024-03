Tutela ambientale, Capitaneria di Porto denuncia titolari di due autolavaggi

CROTONE - I titolari di due autolavaggi di Crotone sono stati denunciati per la violazione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. Le denunce sono arrivate a seguito di alcune verifiche documentali ed attività di campionamento delle acque reflue industriali prodotte condotte dalla Capitaneria di Porto di Crotone. A seguito della ricezione degli esiti dei campionamenti i legali rappresentanti delle due società che gestiscono gli impianti sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria di Crotone per violazione della normativa in materia di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti da un’attività di autolavaggio. I militari, nello specifico hanno accertato che i fanghi provenienti dal processo di trattamento delle acque, qualificati come rifiuti speciali non pericolosi, venivano stoccati o detenuti all’interno degli esercizi commerciali per un periodo superiore a un anno (termine massimo fissato dal Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), senza essere correttamente avviati a smaltimento a mezzo di una ditta specializzata nella raccolta di questa tipologia di rifiuti. In aggiunta, a carico dei titolari degli autolavaggi, sono state impartite le prescrizioni in materia ambientale consistenti nell’obbligo, entro un termine prefissato, di procedere allo smaltimento dei rifiuti irregolarmente detenuti (fornendo evidenza documentale delle operazioni effettuate) ed al successivo corretto aggiornamento del registro carico/scarico dei rifiuti. Inoltre ad uno dei due autolavaggi è stato elevato un verbale amministrativo per mancata ottemperanza alle prescrizioni ambientali previste dall’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali prodotte, per un importo che va da 1.500 a 15.000