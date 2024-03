Alla rassegna “L’Hera della Magna Grecia” la raffinatezza del trio Manguina-Spinelli-Allevato

CROTONE - Una serata veramente all’insegna della grande raffinatezza artistica, è stata quella che Domenica 25 febbraio 2024, la Società Beethoven ci ha regalato con il trio Tatiana Malguina al pianoforte, Beatrice Spinelli - oboe, Michele Allevato – fagotto, nell’ambito della Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia” .

Un trio affiatatissimo che ha saputo, attraverso la scelta oculata di un repertorio particolarmente bello, cogliere e trasmettere le fondamentali caratteristiche sonore di ogni singolo strumento. Il programma comprendeva infatti: Th. Lalliet -“Terzetto op.22”, G. Piernè - “Solo de Concert op.35 per Fagotto e Pianoforte” ,F. Poulenc – “Trio”, G. Piernè – “Pezzo per oboe e pianoforte” ,G. Corticelli - Terzetto n.2 in Si bem. Magg.”. Una esecuzione quella presentata dal trio, ricca di un virtuosismo arricchito da un incidere ritmico avvincente, sempre però al servizio della tensione emotiva, indotta dalla scrittura, tendente all’irraggiungibile, in cui i frammenti melodici solistici si alternano ad un insieme contrappuntistico ricco e corposo. Suono caldo ed incisivo allo stesso tempo, ogni singolo esecutore era allo stesso tempo solista e componente di un insieme, in cui la finezza e la libertà interpretativa rendeva un risultato assolutamente persuasivo. Un taglio interpretativo il loro interessante, esaltato dagli impasti tra il pianismo cristallino della Malguina e le vellutate suadenze di Allevato e Spinelli.

Un dialogo il loro retto da una consapevolezza formale adamantina e da un perfetto equilibrio tra le masse sonore, una luce che svela i tesori nascosti di quei capolavori indicati quale chiave di accesso privilegiata della musica fra Sette - Ottocento. Una bellissima serata, che, malgrado l’inclemenza del tempo, non ha spaventato i tantissimi presenti in sala che hanno potuto godere ed immergersi in un mondo musicale artistico di altri tempi. Applausi e ancora applausi con richiesta di bis a ripetizione ai quali gli artisti non si sono stancati di offrire.

Prossimi concerti Sabato 2 Marzo, nell’Auditorium del Liceo Musicale “O.Stillo” con il Trio Mariateresa Greco - violino, Matilde Celani - violoncello, Matteo Mauro - pianoforte; mentre Domenica 3 Marzo, presso l’Auditorium “S. Pertini” , sempre alle ore 18.00, con l’Orchestra Tzigana di Budapest.