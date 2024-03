Cinema, arriva nelle sale 'Il mio posto è qui', uno spaccato della Calabria rurale degli anni '40

Dopo la proiezione in anteprima assoluta al prossimo Bif&st 2024, arriverà nei cinema italiani ad aprile distribuito da Adler Entertainment 'Il mio posto è qui', film che racconta con verità e coraggio e un taglio fortemente realistico una storia di amicizia ed emancipazione ambientata nella Calabria rurale degli anni '40, sullo sfondo dei cambiamenti sociali dell’Italia del dopoguerra. Marta è una ragazza madre che per la sua condizione scomoda viene promessa in sposa ad un uomo che non ama. Conosce Lorenzo, l’assistente del parroco, noto come l’uomo dei matrimoni ma evitato da tutti per la sua omosessualità. Tra loro nasce un intenso rapporto.