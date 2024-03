VIDEO - Isola Capo Rizzuto, a Marinella abbandonati eternit e rifiuti

ISOLA CAPO RIZZUTO - La splendida frazione di Marinela, sul territorio di Isola Capo Rizzuto è oggetto di numerosi lavori in questo ultimo periodo. Si sta lavorando alla sistemazione della strada che porta a mare grazie ai fondi PNRR e non solo. Nei giorni scorsi il sindaco, Maria Grazia Vittimberga, attraverso i social con un video ha fatto vedere con, sempre nella frazione sta cercando di bonificare alcune zone, come quella adiacente al lavatoio.

"Stiamo lavorando - ha detto - per migliorare questo territorio che rappresenta un pezzo di storia qui a Marinella. Nei prossimi mesi ci metteremo mano cercando di sistemarlo ulteriormente per farlo diventare un luogo turistico". Ma, proprio a pochi passi da quel lavatoio, in via Dionisio, a cielo aperto c'è da anni una discarica. C'è eternit e materiale vario, tubi e rifiuti di ogni genere. "E' lì da anni - ci dicono alcuni signori che vengono in vacanza da anni - e puntualmente facciamo la segnalazione ma nessuno ci ascolta. È pericoloso oltre che inammissibile pensare che ci sia ancora eternit lasciato così per strada soprattutto se pulisci un'area a pochi metri e non ti accorgi di una discarica a cielo aperto in un posto che in realtà dovrebbe essere solo turistico".