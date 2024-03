Acqua e rifiuti non bastano, la regione Calabria vuole anche l'energia: allo studio l'Arec

Dopo Arrical, l'organismo regionale che si è assicurato il monopolio nella gestione dell'acqua e dei rifiuti, potrebbe arrivare Arec, l'agenzia regionale per l'energia della Calabria. Lo annuncia un gruppetto di consiglieri regionali capitanati dal presidente dell'assise di palazzo Campanella, Filippo Mancuso, che ha depositato un progetto di legge che va in questa direzione. "La creazione di Arec - sostengono - nel solco di quanto già effettuato da altre regioni italiane, può portare nelle casse della regione Calabria, e quindi a favore dei servizi dei cittadini calabresi, enormi risorse derivanti dallo sfruttamento energetico del territorio regionale".

Salvo la determinazione dei principi fondamentali di competenza statale, ricordano i proponenti, spettano alle regioni la potestà legislativa sulla produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. "Il contributo maggiore dell'Arec - aggiungono - potrà derivare soprattutto dal nuovo impulso e dall'importanza che lo sviluppo delle energie, soprattutto rinnovabili, riveste in questo particolare periodo storico in Italia e in Calabria, terra, quest'ultima, vocata per orografia e scarsa densità demografica, alla costruzione di impianti alimentati a fonti tradizionali e rinnovabili".