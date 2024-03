Chiesa sotto attacco, dopo i parroci, preso di mira Angelo Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea

"Anche io sono stato minacciato. Con le mie mani ho raccolto il bossolo che mi è stato inviato per intimorirmi". Lo ha detto questa mattina monsignor Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, in occasione della messa per il santo patrono di Vibo Valentia, san Leoluca, celebrata nel duomo. "Certamente non saranno questi fatti di inaudita criminalità a farci piegare la testa" ha aggiunto. "Al contrario reagiremo con forza pregando per questi fratelli che stanno portando lacrime e disperazione".

Nel ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro che stanno svolgendo per risalire agli autori dei gesti intimidatori, monsignor Nostro ha invitato la gente a "liberarsi in maniera definitiva di tutto ciò che in maniera vigliacca, anonima, criminale, delinquenziale stringe questo territorio in una povertà che non è soltanto economica ma anche culturale. Dobbiamo avere il coraggio di venire allo scoperto e dire il nostro no a tutte le forme di violenza, di mafia e di altre le cose che le somigliano".