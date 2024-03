Baldini: con Giugliano ci lotteremo la pagnotta. Rientra D'Errico

CROTONE - C'è anche Andrea D'Errico tra i convocati per la gara contro il Giugliano. Lo ha annunciato mister Baldini nel corso della conferenza stampa in vista della partita di sabato 2 marzo (ore 20,45 allo stadio Ezio Scida) che vedrà il Crotone impegnato contro il Giugliano. “D'Errico ha recuperato e sarà convocato” ha detto Baldini senza però svelare se il centrocampista – reduce da un lungo infortunio – verrà utilizzato dall'inizio. La gara di sabato è un crocevia fondamentale per restare attaccati al treno dei play off in un campionato nel quale il Crotone ha sofferto tanto anche in casa: di 14 partite solo 6 sono state vinte allo Scida.

Baldini è fiducioso: “Ho visto persone che vogliono imparare e la partita a Foggia. Nella sconfitta ho visto ragazzi consapevoli, coscienti, amareggiati. Ho fatto vedere loro un video della sconfitta del Napoli ad Empoli del campionato di due anni fa. Il Napoli vinceva 2-0 e all'87 ha perso 3-2. Se succede a quella squadra, che l'anno dopo ha ammazzato il campionato, ho detto loro: voi non siete dei coglioni. Ho detto che queste situazioni spiacevoli servono perché, invece che vincere e non analizzare dove migliorare è meglio perdere ed analizzare le partite. Il problema è non farci prendere da ansia e paura, ma giocare fiduciosi e con autostima. Possiamo arrivare anche decimi e vincere i play off”.

Per l'allenatore del Crotone, alla sua prima in panchina allo Scida, il mantra è quello di credere in se stessi: “Io ho detto ai calciatori che non sono qui a fare il prete o il missionario. Io faccio l'allenatore. Ho spiegato loro: se voi riuscite a capire che la forza la dovete trovare dentro di voi, che il nemico è dentro di voi, alla fine noi diventeremo talmente bravi che non ce ne sarà per nessuno. Dobbiamo essere sempre presenti nelle situazioni di gioco. Abbiamo visto, dopo Foggia, delle piccolezze e dobbiamo lavorare su questi particolari che fanno la differenza. Vorrei che la mia squadra esprimesse le qualità che ha e che vedo in allenamento. Sanno cosa serve fare per segnare. Devono esprimere quello che sono, sereni, senza apprensioni. Si stanno allenando benissimo, se non fosse così io lo direi perché ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Dico che questi ragazzi sono straordinari”.

Baldini ribadisce la sua filosofia: “Io non cerco leader nella squadra. A me, però, interessa che il leader sia squadra con un gioco che mette in difficoltà l'avversario. Se ci sono dei leader io ne sono felice perché questo aumenta forza squadra”.

Esaminata la questione 'mentale', l'allenatore spiega anche dal punto di vista tecnico cosa fare: “Noi dobbiamo migliorare nel possesso palla per emozionare la gente. Per fare gol devi giocare. Non mi spaventa l'avversario. Anche se giocassi con la Juventus o il Real Madrid, io non posso avere paura. Io devo avere paura solo a non fare le cose giuste. Quando giochiamo non dobbiamo pensare a risultato, ma a prestazione. Solo la prestazione ti dà continuità. Noi dobbiamo continuare a cercare di fare risultato anche se vinciamo, giocando in equilibrio senza far ragionare avversario. Abbiamo preparato gara su alcune cose che il Giugliano fa molto bene. Dobbiamo lottarcela la pagnotta perché la partita non sarà semplice.”

Per quanto riguarda gli infortunati, detto di D'Errico che è convocato, Baldini ha parlato anche del recupero di Tuminello “che è guarito ma deve fare una certa preparazione per evitare ricaduta”, mentre per Vinicius servono ancora dieci giorni.