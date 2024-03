Corso sul primo soccorso per 15 docenti dell'IC di Papanice

CROTONE - Nell’ottica di garantire un ambiente scolastico sempre più sicuro e preparato ad affrontare situazioni di emergenza, l’Istituto Comprensivo Papanice di Crotone ha recentemente compiuto un passo significativo nell’addestramento del proprio corpo docente alle manovre salvavita e al primo soccorso. Quindici docenti dell’IC Papanice hanno partecipato attivamente a un corso formativo intensivo, focalizzato sulle tecniche di Base di Supporto Vitale (BLSD) e sul Primo Soccorso. Durante le giornate di formazione, il personale docente si è dimostrato particolarmente interessato ed entusiasta, evidenziando un forte desiderio di acquisire competenze fondamentali per la gestione di situazioni di emergenza all’interno della scuola.

Il corso, tenuto con professionalità dal Direttore di Centro e Corso, il Dott. Giovanni Capocasale e dalla Dott.ssa Anna Maria Sulla, è stato supportato dagli istruttori nazionali Ilenia Dell’Amico, Daniele Ermanno e Gaetano Nicoletta. Grazie alla loro guida, il corso ha riscontrato un notevole successo, consentendo al personale docente di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Una delle caratteristiche distintive di questo corso è stata la sua applicabilità pratica e concreta. Oltre alla componente teorica, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro conoscenze attraverso simulazioni di situazioni di emergenza, permettendo loro di acquisire fiducia e competenza nell’applicare le manovre salvavita e nel fornire assistenza immediata.

L’IC Papanice ha visto nel corso la possibilità di distribuire il personale formatore nei vari plessi che compongono l’istituto, garantendo così una diffusione capillare delle competenze acquisite e un’ulteriore sicurezza per gli studenti e tutto il personale.

In conclusione, l’impegno dell’IC Papanice nell’investire nella formazione del proprio personale docente evidenzia la priorità attribuita alla sicurezza e al benessere dei propri alunni e non solo. L’addestramento alle manovre salvavita e al primo soccorso non solo migliora la capacità di risposta in situazioni di emergenza, ma promuove anche una cultura della prevenzione e della sicurezza che beneficia l’intera comunità scolastica.

Si ringrazia tutto il personale che ha contribuito alla riuscita del corso ed il Dirigente Scolastico .