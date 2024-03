Crotone e Pallagorio, eco compattatori già installati, sbagliata revoca finanziamento del Mase

Il ministero ha revocato un finanziamento che, invece, i comuni hanno regolamento ottenuto e già speso come previsto dalla legge. Lo fanno sapere sia il Comune di Crotone che quello di Pallagorio in riferimento alla notizia che riferiva della revoca da parte degli Enti di un finanziamento ministeriale per l’acquisto di un eco – compattatore 'Mangiaplastica'. Il decreto del ministero dell'Ambiente del 30 gennaio scorso che disponeva la revoca del finanziamento per l'annualità 2021 era evidentemente errato considerato che sia a Crotone he a Pallagorio gli eco-compattatori sono stati installati da tempo.

Il Comune di Crotone precisa che "l’amministrazione ha pienamente adempiuto a quanto prescritto dal Ministero dell’Ambiente. L’affidamento per la fornitura è stato a suo tempo regolarmente effettuato e l’eco-compattatore è stato regolarmente installato. Detta installazione fu non a caso a suo tempo comunicata dall’amministrazione, così come il sito di installazione posto all’esterno del Museo di Pitagora". Viene specificato che "l’amministrazione era beneficiaria di un finanziamento complessivo di 26.500 euro ed ha provveduto con determina dirigenziale del 5 dicembre 2022, entro centottanta giorni dalla erogazione della prima rata, all’acquisto del eco compattatore. A conclusione delle procedure di consegna e liquidazione dell’eco-compattatore, si è provveduto, nel giugno 2023, alla rendicontazione del contributo per la richiesta di erogazione al Ministero. Tali circostanze sono state, naturalmente, evidenziate al Ministero dell’Ambiente chiedendo l’annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento indirizzato all’Ente evidentemente sulla base di informazioni non esaustive acquisite dallo stesso".