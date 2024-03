Dall'1 marzo sosta a pagamento anche nei festivi in via Roma e piazzale Ultras

CROTONE - Sosta a pagamento anche nei giorni festivi in via Roma ed a piazzale Ultras. E' entrata in vigore da venerdì 1 marzo la disposizione del Comune che prolunga dalle 8 alle 24 di tutti i giorni anche festivi la sosta a pagamento nel tratto di via Roma compreso tra l'incrocio di via Santa Croce e la zona di piazzale Ultras-Viale Gramsci. La disposizione sarà valida dal Primo marzo al 31 di ottobre. La disposizione è contenuta nella determina dirigenziale numero 93 del 29 febbraio 2024. Entra dunque in vigore la delibera del Consiglio comunale del 5 giugno 2023 con la quale era stata approvata la modifica al regolamento per la sosta a pagamento permettendo alla giunta comunale di disporre, in determinati periodi dell’anno in zone a vocazione turistica o di rilevanza urbanistica, l’estensione del periodo di sosta a pagamento.