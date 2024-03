Pallanuoto serie A2, l'Auditore supera l'ostacolo Acquachiara

Con il brivido, ma tremendamente pesante. L'Auditore oltrepassa l'ostacolo Acquachiara per 10-9, in un match dalle mille emozioni e contraddizioni, con i crotonesi padroni nella scena a metà contesa dopo aver sofferto la prima parte e chiuso in affanno come testimonia l'ultimo parziale. Ma nel mezzo una prova di forza assoluta, che ha permesso alla formazione di Arcuri di avere la meglio, anche se, appunto, il “sette” pitagorico ha rischiato di compromettere nell'ultima frazione di gioco nonostante il vantaggio di quattro reti, ma risolta con la pesante rete di Federico Lapenna. “Da una parte è negativo arrivare a giocarci le partite fino alla fine – commenta il bomber - dall'altro è positivo perché in chiave play off sicuramente la tensione negli ultimi minuti sarà fondamentale. Quest'anno arriviamo tante volte agli ultimi minuti con la palla che scotta ma tante volte riusciamo a portarla a casa. Con la qualità che abbiamo essere sul più quattro forse ci ha fatto pensare che la partita fosse già finita e abbiamo un po' mollato”.

R.N. L. AUDITORE 10

ACQUACHIARA ATI 9