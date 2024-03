Tracollo Crotone, Baldini: "ci manca la fame, abbiamo fatto una figura di m..."

CROTONE - “Abbiamo fatto una figura di merda”. Non usa mezzi termina Silvio Baldini alla fine di Crotone-Giugliano per commentare una partita assolutamente incredibile. Partita che ha avuto come protagonista una squadra capace di dominare nel primo tempo e di sciogliersi come neve al sole nel secondo tempo. “È inutile dire chiedo scusa – ha tuonato Baldini il sala stampa -. Sono cagate. Abbiamo fatto una figura di merda. Bisogna svegliarsi, bisogna capire che quando giochi hai una maglia, e quella maglia ha una storia dei colori ha delle persone che soffrono. E stasera quelli che soffriranno di più sono quelli che vogliono bene al Crotone”.

Difficile anche fare domande dopo una prestazione così assurda da parte dei calciatori rossoblu: “Ci manca la fame, ci manca l'attenzione. Abbiamo preso un gol su punizione, con un pallone passato in mezzo e con un tiro neppure tanto forte, perché non c'era lo spirito, la cattiveria di andare a prendere quel pallone. Sul calcio d'angolo ho visto che eravamo passivi. Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma nel secondo ci siamo squagliati, mentre loro palleggiavano senza difficoltà. Dispiace perché sono bravi ragazzi, se c'erano teste di c.. io mi prendevo la macchina e me ne andavo a casa perché non voglio consumare la mia vita in modo banale. Invece la società mi ha messo tutto a disposizione e per questo io non mollo di un centimetro. Però bisogna svegliarsi”.

Il tecnico, alla sua seconda sconfitta in due gare, non può dire altro che appellarsi al lavoro: “Si esce da questo impasse stando zitti, dimostrando di avere gli attributi e dire: sono professionista e il mister mi chiede di fare queste cose e le devo fare per bene senza paura e remore. Ora bisogna stare zitti e pedalare”.

Riguardo alle scelte, al cambio di D'Angelo con Vitale, l'allenatore sottolinea: “Io non mi faccio influenzare. Non c'era più aspetto mentale, non è che non c'erano equilibri. D'Angelo è uscito per un infortunio, ma se rimaneva perdevamo uguale perché la squadra è naufragata”.