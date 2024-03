Abramo Cc, il 18 marzo proclamato sciopero nazionale; Sindacati: "ingiustificato calo di volumi Tim"

E’ ancora una volta protesta per la Abramo Cc di Crotone. Stavolta però ad alzare la testa sono e segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil che hanno proclamato uno sciopero generale per la giornata del 18 marzo prossimo sulle attività customer care TIM.

Le motivazioni sono le seguenti: “l’ingiustificato calo di volumi lineare che ha impattato le aziende operanti in appalto sulle attività di gestione clienti per TIM – si legge in una nota a firma dei sindacati - che ad oggi occupano, tra le 4 aziende indicate in calce, oltre 5mila addetti; e tenuto conto che tra le richieste di ammortizzatori sociali già formalizzate e quelle che saranno presentate nei prossimi giorni – scrivono - emergono esuberi per 1500 addetti dal mese di marzo 2024 fino ad arrivare ad oltre 2000 entro il termine dell’anno”. Lo sciopero interesserà le lavoratrici ed i lavoratori operanti su tutte le attività di customer care di TIM, secondo la suddivisione territoriale ed aziendale: saranno quindi coinvolte Abramo Cc per le aziende di Montalto Uffugo, Catanzaro, Crotone, Palermo, Ennova di Pomezia, Crotone, Cagliari, il Gruppo Distribuzione di Roma, Matera, Palermo e Konecta: Livorno, Rende (CS), Palermo, Olbia.

La richiesta delle segreterie nazionali è anche quella di riaprire il tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit): “Considerato il peggioramento delle condizioni delle varie vertenze in corso su aziende operanti in ambito call center in outsourcing, - si legge nella nota - al fine di individuare le opportune soluzioni, onde evitare ingenti impatti occupazionali”. Si denuncia dunque la situazione nel sistema degli appalti customer care di Tim che a detta dei sindacati “sta degenerando di mese su mese”. In particolare spiegano “ad Abramo Cc in amministrazione straordinaria, per il mese di marzo è stata effettuata una pianificazione dell’ammortizzatore sociale di circa il 60%. Con una condizione di incertezza totale anche sulla proroga delle attività, tenuto conto che ad oggi nonostante le rassicurazioni politiche in tal senso, i commissari straordinari non hanno fornito alcuna notizia in merito – dichiarano -. In ogni caso anche in presenza formale di una proroga contrattuale, la carenza dei volumi certificata dall’ammortizzatore sociale programmato per il mese in corso, conferma le preoccupazioni sindacali circa una proroga ‘farsa’”.