Akrea, in trend la percentuale della raccolta differenziata con dati in aumento

CROTONE - Cresce la raccolta differenziata in Calabria, con un incremento del 2,40% rispetto all’anno precedente. E Crotone non è da meno con un aumento percentuale che assume carattere di stabilità negli ultimi mesi del 2023 e si conferma in trend nei primi mesi del 2024. Lo rivela il Report Rifiuti edizione 2023 di Arpacal, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ma anche Alberto Padula, Presidente del consiglio di amministrazione di Akrea che, in una lunga intervista a Il Crotonese ha spiegato la situazione aziendale, l’accordo con il Comune di Crotone e l’intenzione di proseguire il percorso virtuoso già avviato l’estate scorsa. "L’obiettivo è di migliorare il decoro e l’igiene urbana ed abbattere i costi delle tariffe sui rifiuti - ha dichiarato Padula - e si sta lavorando per predisporre un nuovo piano di raccolta in tutta la città" con particolare attenzione sulle aree sensibili quali via Saffo. Sull’edizione del 5 marzo vi aspetta l’intervista integrale al presidente e tutti i dati, mese per mese, della raccolta differenziata 2023/2024.