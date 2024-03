Bonifica, arriva l'Esercito, giovedì sopralluogo sulle aree del Sin con il commissario Errigo

Le attività tecnico-ricognitive - specifica una nota del commissario - coinvolgeranno le aree terrestri, portuali e costiero-marittime rientranti nel Sin e verranno svolte secondo modalità di dettaglio che saranno concordate con la Struttura operativa commissariale già presente a Crotone. Oltre al personale Comfoter, saranno presenti gli ingegneri ambientali di Sogesid, società pubblica del ministero dell’ambiente e sicurezza energetica; dirigenti e funzionari di Ispra-Snpa, il commissario Arpacal con il direttore del Dipartimento provinciale di Crotone, tecnici di Provincia e Comune di Crotone, Eni Rewind ed Edison, rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno meridionale e dello Ionio, Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza.

Il sopralluogo riguarderà le aree Pertusola, Agricoltura e Fosfotec; discariche fronte mare (ex Pertusola c.d. Armeria, ex AgricolturaFosfotec - zona Farina-Trappeto); discesa a mare foce Fiume Esaro e sopralluogo arenile e battigia; banchine del porto commerciale - molo Giunti; porto commerciale; parcheggio ex Fosfotec - ss 106 jonica; piazzale ex Ciapi; via Enrico Fermi; castello Carlo V; area archeologica; discarica Tufolo-Farina; torrente Passovecchio; impianto consortile Corap - stoccaggio fanghi trattamento e depurazione e scarico acque di falda contaminate - barriera idraulica; Sito scuola San Francesco; altre aree Sin ritenute di interesse per la bonifica e riparazione ambientale.