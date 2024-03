Migranti, Humanity 1 arriva a Crotone dopo le minacce dei libici: sbarcate 77 persone

CROTONE - Ha attraccato al porto di Crotone nella serata la nave Humanity 1 della Ong tedesca Sos Humanity che nel pomeriggio del 2 marzo aveva soccorso al largo della Libia, in acque internazionali, 77 persone a bordo di imbarcazioni alla deriva.

Nel corso dell'attività, come ha reso noto la Ong, l'equipaggio è stato minacciato più volte sabato scorso dalla guardia costiera libica nel Mediterraneo centrale. "Sabato pomeriggio - si legge nella nota - , l'equipaggio della nave Humanity 1, battente bandiera tedesca, è riuscito a salvare un totale di 77 persone da tre imbarcazioni in difficoltà, nonostante l'intervento violento e illegale della cosiddetta guardia costiera libica. Numerose persone si sono gettate in acqua in preda al panico e la guardia costiera ha sparato un colpo in acqua. Secondo i sopravvissuti, una persona è stata lasciata indietro dalla motovedetta libica". L'Ong ha denunciato come "questa cosiddetta guardia costiera, finanziata dall'Ue e dall'Italia, stia violando la legge mettendo brutalmente in pericolo vite umane. Questo supporto ha portato all'annegamento di almeno una persona, mettendo in pericolo numerose persone e respingendo una ventina di persone in Libia in violazione del diritto internazionale".

Dopo il salvataggio le autorità italiane hanno assegnato alla Humanity 1 prima la destinazione di Bari come porto sicuro, poi quella di Crotone anche in considerazione delle pessime condizioni meteo-marine. Al porto calabrese la nave della Ong è arrivata dopo le 18.30 di lunedì 4 marzo. Delle 77 persone sbarcate a Crotone la maggior parte provengono dal Bangladesh (54 persone di cui due minori non accompagnati); 20 sono i cittadini siriani (17 adulti tra cui 3 minori, due dei quali non accompagnati) e 3 del Pakistan. Lo sbarco è stato coordinato dalla Prefettura di Crotone e gestito sul porto dall'Ufficio immigrazione della Questura con la collaborazione di Guardia costiera e Guardia di Finanza. Le condizioni di salute delle persone soccorse sono buone.

Al termine delle operazioni di sbarco le forze dell'ordine sono salite a bordo della Humanity 1 per verifiche documentali e si teme un nuovo fermo amministrativo per la sola colpa di aver soccorso delle persone. La nave della Ong tedesca, infatti, era stata già sottoposta a fermo amministrativo a Crotone nel mese di dicembre scorso per aver violato le norme del decreto Piantedosi-Meloni. Un decreto che punisce chi soccorre le persone in mare e che dà invece credito alla cosiddetta Guardia costiera libica.

"La motovedetta che ha interrotto la nostra operazione di salvataggio con la forza delle armi era apparentemente una delle due navi finanziate e consegnate dall'Ue nella seconda metà del 2023", afferma Laura Gorriahn, presidente di Sos Humanity, che è a bordo come osservatore volontario dei diritti umani durante l'operazione di salvataggio.