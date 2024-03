Magna Grecia Comics, le Castella invasa dai cosplayer di tutta la Calabria

LE CASTELLA - Un'esplosione di colori e creatività ha invaso il Castello Aragonese di Le Castella per il raduno cosplay organizzato durante il premio nazionale per le Graphic novel "Magna Grecia Comics", che ha inaugurato la XXII Edizione del Festival dell’Aurora “Ri(e)voluzione”, evento d’interesse storico e di rilievo internazionale organizzato, ormai da oltre vent’anni da Fondazione Odyssea. Cosplayer provenienti da tutta la regione hanno dato vita ai loro personaggi preferiti. Il raduno organizzato e stato inserito nei raduni supportati e riconosciuti da AIFA Cosplay, ha visto la partecipazione di fotografi accreditati come Overlook Photo Fashion, che hanno immortalato i cosplayer in set fotografici all'interno del Castello e in suggestive location del borgo di Le Castella. "Il raduno cosplay è stato un successo, nonostante le condizioni meteo avverse", ha commentato Simone Carozzo, presidente del Premio. "La passione e la dedizione dei cosplayer hanno reso questa giornata davvero speciale, regalando al pubblico momenti di grande divertimento e spettacolo." Questo successo conferma il crescente interesse per il mondo del cosplay in Italia e la sua capacità di attrarre un pubblico eterogeneo e appassionato. Un'occasione unica per celebrare la fantasia e la creatività, in un contesto suggestivo come quello del Castello Aragonese di Le Castella. Magna Grecia Comics è il primo premio nazionale dedicato alle graphic novel, con lo scopo di valorizzare ed elevare a stile letterario questo genere di opere.