Migranti, Humanity 1 sottoposta a fermo a Crotone, per l'Italia ha ostacolato i libici

CROTONE - Puniti per aver soccorso delle persone che erano in balia del mare a bordo di barchini fatiscenti. Puniti per aver salvato 77 vite mentre la cosiddetta guardia costiera libica gli sparava addosso. Le autorità italiane hanno sottoposto a fermo amministrativo per 20 giorni la nave della Ong tedesca Sos Humanity che lunedì 4 marzo è giunta a Crotone dove ha fatto sbarcare 77 persone soccorse sabato scorso nel canale di Sicilia.

La Humanity 1 sarà costretta a restare ferma 20 giorni per un decreto, quello del ministro Piantedosi, che penalizza chi soccorre e dà credito alle segnalazioni di autorità libiche sul cui operato - nei confronti dei migranti - ci sono molte ombre sulle quali anche l'Unione europea (sempre attenta su quisquiglie e pinzillacchere) lascia correre.

Il decreto di fermo è stato notificato nella nottata al comandante della Humanity 1. La nave il 2 marzo era intervenuta per soccorrere tre barche in difficoltà cariche di migranti che, probabilmente, erano partite dalla Libia. Un soccorso che secondo la Ong tedesca è avvenuto in acque internazionali e che è riuscito nonostante, come ha denunciato in una nota Sos Humanity, “l'intervento violento e illegale della cosiddetta guardia costiera libica" che ha anche sparato verso le unità di soccorso: "Numerose persone si sono gettate in acqua in preda al panico e la guardia costiera ha sparato un colpo in acqua” scrive Sos Umanity.

Dopo l'approdo a Crotone la nave è stata sottoposta a fermo amministrativo per violazione del decreto Piantedosi. In particolare, le autorità italiane su segnalazione di quelle libiche, contestano alla Humanity 1 di essere intervenuta in acque Sar libiche e di aver operato senza seguire il coordinamento del centro soccorsi competente; inoltre, sempre secondo la segnalazione dei libici, la nave che ha soccorso le persone in balia del mare su barchini di fortuna, avrebbe invece creato una situazione di pericolo mettendo a rischio l'incolumità dei migranti che si sono buttati in mare per andare verso i mezzi di soccorso della Humanity 1. Non conta il fatto che, a detta della Ong tedesca, i libici hanno sparato verso le barche dei migranti: sono stati i soccorritori di Humanity 1, anche per l'Italia, a mettere in pericolo le persone che erano in balia del mare. Purtroppo il problema è alla base ed è il decreto Piantedosi-Meloni che 'autorizza' la Libia - dove non c'è un vero governo e dove i migranti sono in centri di detenzione - a permettere di contestare le parole di una Ong di un paese europeo. Finché ci sarà questo obbrobrio di norma si potrà fare ben poco.

Per la nave tedesca si tratta del secondo fermo amministrativo subito a Crotone. La prima volta era accaduto il 3 dicembre quando la Humanity 1, che aveva soccorso 200 persone, era stata accusata di aver ostacolato la guardia costiera libica.