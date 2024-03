Per i 75 anni dell'Ordine avvocati Crotone inaugurata sede dopo lavori di sistemazione

CROTONE - In occasione del 75° anno dalla costituzione dell’Ordine degli avvocati di Crotone, si è svolta l’inaugurazione della sede, posta al primo piano del Tribunale, rinnovata negli spazi e negli arredi. Alla cerimonia hanno preso parte le più alte cariche dell’Avvocatura regionale e nazionale. L’avvocato Antonello Talerico, consigliere del CNF, tutti i componenti del direttivo dell’Unione regionale dei Fori Calabresi unitamente al suo presidente, avvocato Rosario Infantino. Presenti pure due delegati di Cassa Forense, il Presidente del Tribunale, molti magistrati ed i rappresentanti di diversi ordini territoriali. Anche il sindaco Voce e parte della giunta hanno partecipato alla cerimonia che è culminata con il “taglio” del nastro da parte della Presidente dell'ordine degli avvocati, Caterina Marano, Talerico, Infantino e gli avvocati Trocino e Vallone.

Il decreto di costituzione dell’Ordine degli avvocati crotonesi reca la data del 25 aprile 1948, ma l’ultimazione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei locali, avvenuta solo qualche giorno fa, hanno segnato il momento propizio per i festeggiamenti. “Sicurezza dei posti di lavoro, recupero del decoro e maggiore fruibilità dei locali per gli iscritti questi sono stati gli obiettivi che ci siamo proposti e che abbiamo realizzato” ha detto la presidente Marano chiarendo lo scopo dei lavori iniziati nel luglio 2023 con un progetto già approvato dall’Assemblea degli iscritti e dal precedente Consiglio. “Bisogna insegnare soprattutto ai giovani il valore della bellezza, il rispetto per tutto ciò che ci appartiene, il dovere di custodire la storia e la memoria storica che ci appartiene. Costruire un patrimonio di cose e di valori che ci tengano uniti” ha concluso Caterina Marano.