Cutro, scoperto laboratorio di droga, sequestrati 1,6 kg di eroina, in manette albanese irregolare

Un laboratorio artigianale per la produzione di sostanze stupefacenti nel cuore di Cutro. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato che hanno sequestrato un kg e mezzo di eroina e tratto in arresto un 24enne albanese irregolare ma abitante nel comune della provincia di Crotone. La droga è stata scoperta nel corso di una perquisizione nell'abitazione del giovane.

Coadiuvati dal personale delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Crotone hanno rinvenuto occultati sopra un armadio, grazie al fiuto di Digos, un cane antidroga, tre panetti avvolti con il nastro adesivo e diversi manufatti in ferro utilizzati per pressare i panetti e per confezionare la droga, nonché un sacco contenente sostanza bianca in polvere.