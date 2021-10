Marco Giambra nuovo questore di Crotone, Gambino a Taranto

CROTONE – E’ il dirigente superiore della Polizia di Stato Marco Giambra il nuovo questore di Crotone. Subentra a Massimo Gambino che, dopo tre anni a Crotone, andrà a dirigere la questura di Taranto. Giambra proviene da Napoli, dove svolgeva le funzioni di vicario del questore.

Originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove è nato 56 anni fa, Giambra è entrato in Polizia nel 1985, anno in cui ha frequentato a Roma il secondo corso quadriennale di Vice Commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia. Ha prestato servizio per diversi anni a Reggio Calabria dove, presso la Squadra Mobile, ha diretto la Sezione Catturandi. Nel 2000 è stato trasferito alla Questura di Messina dove, presso la Squadra Mobile, ha diretto le Sezioni omicidi, antidroga e criminalità organizzata fino al 2007, anno in cui è stato nominato dirigente.

Nel 2010 è stato promosso Primo Dirigente e trasferito alla Questura di Reggio Calabria dove ha diretto la Digos fino all’ottobre del 2015, anno in cui è stato nominato vicario del questore di Vibo Valentia. Nel settembre 2017 è stato quindi trasferito a Caltanissetta dove è rimasti circa due anni per approdare infine a Napoli.

Giambra ha fama di essere uno specialista nella cattura di latitanti.