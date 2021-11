RiviviAmo Parco Tellini. L’evento di #IoResto con musica, giochi e racconti

Crotone – Dopo aver rimandato l’evento a causa del maltempo delle settimane scorse, nella domenica del 21 novembre, l’associazione culturale #IoResto ha organizzato “RitorniAmo a Parco Tellini”. Il supporto di Akrea – intervenuta sul luogo qualche settimana fa in concomitanza con la pulizia ad opera dell’associazione, dei volontari e dei cittadini – è stato determinante per la raccolta nell’immediato dei sacchi e dello smaltimento del vetro, della plastica e delle siringhe trovate nel Parco. Anche il Comune di Crotone ha sostenuto l’idea di #IoResto: l’associazione, infatti, ha dedicato l’evento alla giornata internazionale dei diritti dell’infanzia promuovendo una mattina divertente che ha coinvolto famiglie, giovani e tantissimi bambini al solo fine di rivivere un luogo dal grande interesse storico-culturale quale Orto Tellini e promuovere “il bello” della nostra città. Sono stati tanti i giochi proposti dal tennis, al paddle, al calcio ed alla pallavolo: grande entusiasmo tra i ragazzi e i bambini presenti che sono stati omaggiati dalla scuola di tennis di Guglielmo Falzetta “Do you like today” con alcuni gadget. All’ingresso del Parco è stata allestita una mostra fotografica con gli scatti più belli di Crotone e Parco Tellini come era un tempo. Ad accompagnare i presenti, nel percorso tra foto e storia del Parco, alcuni alunni della scuola media Principe di Piemonte che hanno narrato gli eventi salienti dalla costruzione dello stemma di Don Pedro de Toledo, al bombardamento dell’asilo, alle piante autoctone e rare dell’Orto.