Abusivismo, Capo Colonna: a Socea la demolizione delle case Grande Aracri

CROTONE – Tocca a Socea demolire le prime abitazioni abusive della famiglia Grande Aracri su Capo Colonna. L’impresa si è aggiudicata i lavori banditi dal Comune per la demolizione di tre delle cinque villette realizzate su un’area di inedificabilità assoluta a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, in attesa della definizione dei contenziosi amministrativi in corso per le altre due davanti al Tar della Calabria. Tre le imprese interpellate, ma alla gara, ad affidamento con determinazione a contrarre, ha partecipato solo Socea con un ribasso dell’8,50 per cento, per un costo complessivo di 76.480 euro. Il Comune procederà agli abbattimenti di tasca sua riservandosi di chiedere a lavori eseguiti il conto a ciascun abusivo. La demolizione avverrà a breve, posto che la dirigente di settore, architetta Elisabetta Dominijanni, ha disposto che i lavori “saranno eseguiti come da cronoprogramma nel 2020”.