Trekking notturno con le guide di Ibis nel paese fantasma di Acerenthia

CROTONE – Proseguono le uscite sul territorio organizzate dal Circolo Ibis per l’ambiente. Questa settimana, accompagnati dalle esperte guide del sodalizio naturalista crotonese, i partecipanti andranno in trekking notturno alla scoperta di uno dei borghi abbandonati più misteriosi e affascinati della Calabria, Acerenthia. L’iniziativa è in programma sabato 3 luglio con partenza alle 21.30 da piazzale Nettuno.

L’escursione si snoderà su un percorso di cinquecento metri a/r, con un dislivello di cinquanta metri (difficoltà: facile). Sono richieste scarpe comode, torcia. Obbligatorio l’uso dei dispositivi anticovid. Prenotazione e registrazione obbligatoria. Quota di partecipazione 12 euro con assicurazione (bambini gratis). Contatti: segreteria Circolo Ibis, telefono 349 4674358; posta elettronica circoloibis@gmail.com, circoloibiskr@pec.it.