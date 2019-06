Aeroporti, si consolida trend crescita scali Lamezia, Reggio e Crotone

LAMEZIA TERME – Si consolida il trend di crescita degli aeroporti calabresi. A maggio i passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone sono stati 306.295, in crescita del 12,2% rispetto a maggio 2018. Lo rende noto Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi.

“In particolare – è detto in un comunicato – si segnala l’incremento del 10,8% della linea internazionale, determinato dai 67.626 passeggeri (+7,2%) di Lamezia e dai 1.974 passeggeri di Crotone. Di rilievo la crescita dei volumi di traffico sull’aeroporto di Reggio Calabria con +14,4% e 34.538 passeggeri. A tale risultato contribuisce non solo l’avvio di nuovi collegamenti già partiti all’inizio della summer e ai quali, ben presto, se ne aggiungeranno altri, ma anche l’intensa attività di concertazione tra Sacal e compagnie aeree. Inoltre, le azioni sinergiche avviate con enti pubblici e privati aprono a nuove iniziative che porteranno, nel breve, a registrare ulteriori positivi risultati per l’aeroporto dello Stretto”.

“In particolare, a seguito del protocollo di intesa tra Sacal, Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio, Città metropolitana di Messina, Liberty Lines e Atam – riporta ancora il comunicato – saranno attivati collegamenti diretti, in aliscafo, dal porto di Reggio per le isole Eolie, in concomitanza con i voli in arrivo e partenza dall’aeroporto. Un’opportunità unica per i passeggeri in arrivo e partenza dallo scalo dello Stretto, che potranno raggiungere le isole senza lunghe ora di trasferimento e di attesa”.

“Il positivo andamento di questa prima parte dell’anno, +11% (1.180.130 passeggeri) – conclude la nota – avvalora l’assiduo impegno della governance di Sacal verso tutti gli scali calabresi che si confermano sempre più supporto fondamentale per la crescita del territorio”.