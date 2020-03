Aeroporto Crotone, stop di Bruxelles: saltano i tre nuovi collegamenti

CROTONE – I nuovi voli per Roma, Torino e Venezia che sarebbero dovuti decollare dall’aeroporto di Crotone nel prossimo mese di luglio grazie agli oneri di servizio pubblico slittano a data da destinarsi. Lo stop è arrivato da Bruxelles dove la commissione trasporti del parlamento europeo ha sollevato eccezioni sull’estensione delle tariffe agevolate da praticare su quei voli anche ai non residenti della provincia di Crotone. Un punto che era stato dibattuto e approvato in sede di conferenza dei servizi, nell’ottobre scorso da Regione Calabria, ministero dei Trasporti, Enac e Sacal.

La notizia dello stop europeo è stata diffusa dal Comitato Cittadino Aeroporto Crotone ai cui rappresentanti l’ha confermata l’europarlamentare del M5s Mario Furore a detta del quale, ora, la Regione e il Ministero dovrebbero accordarsi per inviare alla commissione una nuova proposta di piano per ottenere gli oneri di servizio, in tutto 9 milioni di euro scaglionati in tre anni.

“Siamo amareggiati di apprendere – si legge in una nota del comitato cittadino – dopo circa 15 mesi che la scelta effettuata sia ancora lontana dal risolvere i problemi del nostro scalo aeroportuale ed i disagi che i cittadini crotonesi vivono. Il Comitato è lieto di avere nella commissione trasporti del parlamento europeo un portavoce che ha preso a cuore il nostro problema. Noi continueremo a chiedere a tutte le forze politiche una convergenza di intenti sul problema dei trasporti sulla fascia ionica ed interventi nel breve, medio e lungo termine sperando di uscire presto da questo stato di isolamento in cui la politica ci ha ridotto”.