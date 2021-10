Aeroporto, dal 28 marzo 2022 Ryanair collegherà Crotone con Venezia

CROTONE – Aumentano le offerte di voli dall’aeroporto di Crotone. Dal 28 marzo 2022 lo scalo pitagorico sarà collegato da Ryanair per tre giorni alla settimana con l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia. La notizia è riportata dal sito italiavola.it che elenca le nuove destinazioni dello scalo veneto che dal 2022 diventerà base della compagnia irlandese. I collegamenti Crotone-Venezia sono previsti lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti per Venezia sono già in vendita sul sito Ryanair. Un volo che, come quelli già esistenti per Milano e Bologna, servirà ad intensificare il numero di passeggeri che ad agosto scorso ha toccato quota 16 mila evidenziando l’importanza dell’infrastruttura in netta ripresa dopo la pandemia. L’aeroporto di Crotone, inoltre, è il migliore della Calabria per la percentuale di riempimento di voli pari all’80%.