Aeroporto, Filt Cgil: voli Alitalia pagati con oneri di servizio ma Regione si svegli

“Adesso si possono attivare gli oneri di servizio pubblico per garantire la continuità territoriale per gli aeroporti calabresi. La Calabria deve avere le stesse possibilità della Sicilia e della Sardegna”. E’ quanto afferma la Filt Cgil calabrese in una nota nella quale richiama quanto stabilito di recente dal Governo con il decreto Rilancio, ovvero lo stanziamento di tre miliardi a favore di Alitalia per la costituzione di una nuova società che, tra gli altri, avrà il compito di stipulare contratti di servizio della durata di 5 anni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale e nell’ottica della continuità territoriale. Dunque la possibilità di istituire nuove rotte finanziate con gli oneri di servizio.

Ma a questo punto per la Filt Cgil “occorre che la Giunta regionale e la deputazione calabrese si attivino immediatamente per chiedere che anche per la Calabria sia garantita la continuità territoriale” quindi “l’attivazione degli oneri di servizio pubblico attraverso finanziamenti utili a garantire la continuità territoriale che si palesano come l’unico strumento da attuare nell’immediato per far ripartire il trasporto aereo in Calabria e per garantire la mobilità ai residenti Reggio Calabria e della sua provincia, oltre a rafforzare le necessità dello scalo di Crotone”.

In proposito il sindacato dei trasporti ricorda che “nel 2005 l’Aeroporto dello Stretto fu inserito tra gli scali aeroportuali destinatari degli oneri di servizio pubblico riservando un finanziamento di 4 milioni di euro quasi del tutto inutilizzato. Restano, infatti, ancora disponibili quasi 3 milioni di euro da utilizzare sull’aeroporto di Reggio Calabria attraverso l’imposizione degli oneri di servizio pubblico”. Ma va ricordato, anche alla Filt Cgil, che per l’aeroporto di Crotone sono già disponibili e immediatamente spendibili 9 milioni di euro stanziati dal ministero dei trasporti proprio per attivare tre nuove rotte con gli oneri di servizio.

La stessa Filt Cgil ricorda, quindi, che “restano ancora da utilizzare per l’avvio di nuove rotte da e per gli aeroporti calabresi i fondi Pac 2014/2020, Reggio Calabria ne è destinataria per circa 3.878 milioni di euro, Crotone per 2.938 milioni”.

“Per questo – sostiene infine il sindacato – è indispensabile che la Giunta regionale batta un colpo e sul versante dei trasporti si svegli dal torpore”.