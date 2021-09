Al via il contest artistico promosso dall’associazione culturale #IoResto. I ragazzi delle scuole decorano i New Jersey sul Corso.

Crotone – L’associazione culturale #IoResto da il via al contest artistico che prevede l’abbellimento dei New Jersey posizionati su via Vittorio Veneto. A presentare i loro bozzetti, aderendo così al concorso promosso da #IoResto, i ragazzi delle scuole crotonesi che coordinati dai loro insegnanti di disegno, tutte le mattine da mercoledì 22 a sabato 25 settembre , inizieranno a decorare le barriere con alcune delle figure storiche di Crotone: Milone, Faillo, Nicola La Piccola, Vincenzo Scaramuzza, Armando Lucifero, Gaele Covelli, Nicola Sculco e Warner Bentivegna. Per motivi tecnici e di sicurezza il corso della città verrà transennato per consentire ai ragazzi di dar sfogo alla loro creatività. I New Jersey, infatti, cambieranno la loro posizione originaria, ma solo fino a sabato. Il progetto ha il patrocinio gratuito del Comune di Crotone finalizzato alla riqualificazione, attraverso opere di street-art ,delle barriere antiterrorismo lungo l’arteria principale cittadina. Ai giovani artisti verrà fornito da parte dell’associazione #IoResto tutto il materiale richiesto, dalla pittura ai pennelli, con il supporto all’iniziativa anche da parte di alcuni sponsor, tra imprenditori e commercianti crotonesi.