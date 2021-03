All’aeroporto di Crotone l’effige della Beata Vergine Lauretana

CROTONE – E’ arrivata oggi all’aeroporto Sant’Anna di Crotone l’effige della Madonna di Loreto, santa patrona di tutti gli aeronauti. Una data dal forte valore simbolico considerato che esattamente centouno anni fa, il 24 marzo 1920, Papa Benedetto XV firmava la Bolla Papale con la quale la Beata Vergine Lauretana assurgeva a Santa Patrona degli aeronauti, accogliendo così il desiderio dei piloti della prima guerra mondiale.

Quella di Crotone è la seconda tappa della Peregrinatio Mariae in Calabria. L’effige ha infatti toccato per primo l’aeroporto di Reggio Calabria da dove questa mattina, al termine di una solenne cerimonia di saluto, ha decollato su un aeromobile Piper PA 28-180 dell’Aeroclub, per raggiungere lo scalo Sant’Anna.

A accogliere la sacra icona il vicario generale dell’arcidiocesi Crotone-Santa Severina, mons. Giuseppe Marra, il direttore generale della Sacal, Piervittorio Farabbi, Saverio Campolo, in rappresentanza della direzione aeroportuale dell’Enac ed i rappresentanti delle istituzioni e degli enti di Stato che operano presso lo scalo.

La statua è stata collocata nel terminal passeggeri, dove sosterà fino al 31 marzo prossimo quando proseguirà il suo viaggio alla volta di Lamezia Terme.

Chi volesse rendere omaggio all’effige potrà prenotare la propria visita scrivendo all’indirizzo email giubileolauretano@sacal.it o chiamando al numero telefonico 0968-414385, con un preavviso minimo di 24 ore.

In una nota Sacal, società degli aeroporti calabresi, ringrazia l’Ente nazionale per l’aviazione civile, Assaeroporti, Alitalia, il Coordinamento nazionale per la Pastorale dell’aviazione civile della Conferenza episcopale italiana e l’Aero Club d’Italia che hanno reso possibile l’organizzazione dei viaggi aerei negli scali nazionali delle statue raffiguranti la Madonna.