Alluvione 1996, una giornata drammatica rivissuta sulle nostre pagine di 24 anni fa

Pioggia assassina. Titolavamo così 24 anni fa sulla prima pagina de il Crotonese del 15 ottobre 1996. Una edizione quella di 24 anni che sulla prima pagina riportava ancora solo una piccola parte di quella che poi, nei giorni successivi, si rivelò una tragedia: i morti, infatti, furono purtroppo sei e non uno come titolavamo nell’immediatezza dell’accaduto. Un evento drammatico che vogliamo riproporre attraverso la lettura delle pagine di quella edizione realizzata in emergenza: non si poteva uscire da Crotone per il crollo delle strade e riuscimmo a raggiungere solo – attraverso la strada di Trafinello – la statale 106 dove un’altra auto prese in carico le lastre del giornale che fu stampato presso la rotativa del Giornale di Calabria invece che nella mostra tipografia (Congi) che era stata allagata. Cliccando sulle foto delle pagine potrete scaricarle in formato in pdf per leggere quegli articoli. Potete anche vedere la fotogallery con le immagini dell’epoca.