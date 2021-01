Alluvione Crotone, Confcommercio ottiene finanziamento per sostegno imprese

CROTONE – La Confcommercio Crotone ha ottenuto un finanziamento di 167 mila euro per sostenere le imprese danneggiate dall’alluvione del 20 e 21 novembre 2020. Lo fa sapere il direttore dell’associazione di categoria, Giovanni Ferrarelli.

A distanza di quasi due mesi, le imprese associate potranno contare sul sostegno economico loro garantito da un finanziamento che Confcommercio Crotone ha ottenuto, per 167.000,00 euro, grazie al finanziamento della Fondazione ‘Giuseppe Orlando’, costituita da Confcommercio-Imprese per l’Italia proprio per fornire aiuti economici a coloro che, a seguito di calamità naturali, si trovano in condizioni di particolare disagio e bisogno.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto per le nostre imprese – commenta Ferrarelli, direttore di Confcommercio Calabria centrale – ci siamo attivati nell’immediatezza dell’evento calamitoso che si è abbattuto sul nostro territorio affinché fosse riconosciuto un giusto ristoro per i danni subiti dai nostri associati, ciò soprattutto per dare un segnale di speranza nella grandissima difficoltà che stanno vivendo le nostre imprese in questo drammatico momento”