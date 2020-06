Ambiente, Papa: bene iniziative che nascono ‘dal basso’

CITTA’ DEL VATICANO – Il Papa benedice le iniziative ecologiche che arrivano ‘dal basso’ per la cura della ‘casa comune’ e all’Angelus torna a riflettere sul rapporto uomo-ambiente. “Un altro aspetto su cui la pandemia ci ha fatto riflettere è il rapporto uomo-ambiente. La chiusura ha ridotto l’inquinamento e ha fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora – osserva il Papa – con la ripresa delle attività, tutti dovremmo essere più responsabili della cura della casa comune”. “Apprezzo le molteplici iniziative che, in ogni parte del mondo, nascono ‘dal basso’ e vanno in questo senso. Ad esempio – dice Francesco- a Roma oggi ce n’è una dedicata al fiume Tevere. Ma ce ne sono tante in altre parti! Possano favorire una cittadinanza sempre più consapevole di questo bene comune essenziale”.