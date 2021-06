Anche Cavallo lascia. La Lega perde l’unico seggio in Consiglio comunale

CROTONE – La consigliera comunale Marisa Luana Cavallo esce dalla Lega. Ieri era stata la volta dell’ormai ex coordinatore provinciale Giancarlo Cerrelli. Entrambi, nei giorni scorsi, sono stati destinatari di un provvedimento di espulsione dal partito emesso dai vertici regionali, il commissario Giacomo Saccomanno e il sub commissario Cataldo Calabretta, che hanno mal digerito le continue esternazioni del gruppo che fa capo a Cerrelli critiche con il nuovo corso del Carroccio in Calabria. Cerrelli e Cavallo hanno contestato l’espulsione ritenendo che sia stata disposta in violazione del regolamento interno annunciando ricorso, tuttavia prima l’uno e oggi l’altra hanno preferito uscire dal partito. Marisa Luana Cavallo è stata eletta consigliera del comune di Crotone alle amministrative dello scorso anno. Con lei la Lega ha fatto per la prima volta il suo ingresso nell’assise civica di Crotone.

“Dopo un’ingiusta emarginazione del gruppo storico della Lega di Crotone e dopo un tentativo di espulsione, del tutto inesistente giuridicamente, che aveva l’unico scopo di screditare la mia persona e quella dell’avv. Giancarlo Cerrelli, per avere campo libero nella Lega, io sono ancora, a tutti gli effetti, un consigliere comunale della Lega” spiega Cavallo (nella foto insieme a Giancarlo Cerrelli) in una nota. “La mia dignità, tuttavia, mi impone a non rimanere in essa, neppure un secondo di più – aggiunge – ed è per questo che decido, oggi, di dire addio alla Lega, in quanto il suo progetto, per come i vertici regionali e provinciali lo stanno attuando, è del tutto imbarazzante, preoccupante e fallimentare, con l’aggravante che i vertici nazionali non se ne preoccupano. Consapevole di ciò che la Lega è diventata in Calabria e in specie a Crotone, dirle addio non può che rendermi serena e fiduciosa”.

Cavallo, infine, annuncia che continuerà a svolgere il ruolo di consigliere comunale “con impegno e con lo sguardo verso il futuro della mia città, che rappresento con onore e con orgoglio, ma non più con il simbolo della Lega”. La consigliera non ha reso noto se aderirà ad altre formazioni presenti in Consiglio, per cui verosimilmente transiterà nel gruppo misto.